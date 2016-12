Un vehicle que, a més, aporta a la nostra societat un plus de sostenibilitat en no consumir cap de les energies, renovables o no, i no aportar al medi ambient cap forma de contaminació. Només té un inconvenient. Que es la nostra pròpia energia qui la fa funcionar i, per tant, que si volem moure’ns amb ella, hem de pedalar. Cada cop menys o de forma més suau, també ho hem de dir.

Una història força simple

La bicicleta és clarament un invent del segle XIX. Que arrenca de la creació, l’any 1817 i per part de l’alemany Karl Christian Ludwig Drais, d’un vehicle de dues rodes format per dues rodes de fusta envoltades d’un cercle de ferro, suportades per sengles forques i situades als extrems d’un marc, també de fusta, damunt del qual seia el conductor tot col·locant una cama a cada banda i posant els peus a terra.

El funcionament de l’aparell, anomenat inicialment draisiana en honor al seu creador, era senzill. El conductor li donava impuls, imitant els gests d’un patinador, empenyent alternativament els peus contra el terra i avançant en línia recta. Una tècnica que el propi creador va millorar tot fent la forca del davant giratòria a base de passar-la per l’interior d’un tub i disposar en el seu extrem superior una barra horitzontal, el manillar, on el conductor s’agafava per mantenir la roda en posició o desviar-la, girant, quan el canvi de direcció ho requeria.

La màquina resultava francament interessant en comparació amb el mecanisme normal del caminar. El pes del cos, que en el nostre habitual deambular passem d’una cama a l’altra, quedava aplicat a la bicicleta en estar assegut. Per tant, les cames quedaven alliberades d’aquella feixuga tasca i podien dedicar tot el seu esforç a fer avançar el conjunt. D’aquí que l’avenç en bicicleta resultés molt menys cansat que el córrer per fer-lo a la mateixa velocitat.

Serà a mitjans del mateix segle XIX quan la bicicleta incorporarà els pedals, un a cada costat, que permetin fer girar una roda, el plat, i transmetre, mitjançant una cadena, aquest gir a la roda posterior. Una innovació que sembla que es va donar per primera vegada a Escòcia l’any 1839. Allà, un ferrer anomenat Kirkpatrick Macmillan va crear els primers models que, en no ser patentats, varen ser copiats per altres britànics i també pel francès Pierre Michaux que, a partir de 1855, comercialitza l’invent amb un èxit notable. Sobretot perquè a partir de 1868, la ja anomenada aleshores bicicleta incorpora un mecanisme essencial: el fre.

Queda, però, la incomoditat del vehicle en els camins que sotraga els ossos del conductor quan la bicicleta passa per un sot o salta una pedra. Un inconvenient que ja per aquell temps s’intenta minimitzar amb rodes de cautxú massisses però que no serà realment resolt fins que, als voltants de 1888, John Boyd Dunlop inventi el neumàtic ple d’aire i just tres anys més tard, Michelin patenti el seu neumàtic desmuntable.

Abans, però, el disseny de la bicicleta haurà experimentat una millora important. La diferenciació dels plats. El de pedalar es fa més gran i el de la roda posterior menor, aconseguint així una relació més favorable que la inicial, quan els dos plats eren iguals. A partir d’aleshores, una volta de pedals dóna peu a tres o quatre voltes de la roda motriu posterior. A igual esforç, major rendiment.

Només hi ha una millora que no arriba durant el segle XIX. El canvi de marxes. Però no trigaran gaire en aparèixer diversos sistemes que permetin variar aquella relació entre el plat de pedalar i el de la roda impulsora. Una millora que es consolidarà durant el primer quart del segle XX. Potser per això la bicicleta passa a ser motiu de competició i ja al 1903, neix la primera cursa ciclista. El Tour de França.

Anatomia d’una amiga

També l’estructura de la bicicleta resulta força simple, més enllà d’accessoris i detalls que puguin incorporar-se. Perquè, bàsicament, es tracta de disposar de tres grups d’elements. Els que aporten mobilitat, els que aporten seguretat i els que aporten comoditat i facilitat. Tots ells aplicats damunt una estructura bàsica, el quadre, rígida i habitualment amb forma de rombe o doble triangle amb un costat comú i als quatre vèrtexs del qual s’insereixen el manillar i la roda anterior (vèrtex anterior), els pedals (vèrtex intermedi inferior), el selló (vèrtex intermedi superior) i la roda posterior (vèrtex posterior).

Els elements de mobilitat consten d’unes parts (rodes) que executen el desplaçament, i d’unes parts (pedals, plats i cadena) que transformen el moviment circular de les cames en força per fer-les girar. El mecanisme és força simple. El plat, roda dentada que està soldada als eixos dels pedals, gira en ser empesos aquests per la força dels peus aplicats al seu damunt. En el seu gir, arrossega la cadena que encaixa a les dents d’aquest primer plat i al qual està soldat a l’eix de la roda posterior que, per tant, també gira tibat per la cadena fent així que la roda posterior giri, fent avançar la bicicleta i faci girar subsidiàriament la roda anterior. Més senzill, impossible.

Els elements de seguretat abasten tres aspectes bàsics. El primer, la capacitat de seguir el camí previst, és responsabilitat del manillar i la forquilla. Barra transversal solidària de l’eix i la forca que suporta la roda davantera i que, en ser girada, fa girar també la roda, desviant la trajectòria de la bicicleta cap al costat triat. El segon aspecte, la capacitat de regular la velocitat, és responsabilitat dels frens. Normalment pastilles de goma que, muntades damunt d’una estructura mòbil accionable a través d’unes palanques que tiben un cable, pressionen contra la llanta de les rodes impedint que aquestes segueixin rodant o reduint-ne la velocitat de gir amb el fregament. El tercer i darrer, el de veure i ser vist, recau en el llum adreçat cap a la part davantera, alimentat per un alternador associat a una roda que el fa girar i produir electricitat, i en els elements reflectants (catadiòptrics) disposats als costats i a la part posterior i que reflecteixen la llum provinent d’altres vehicles.

Els elements de comoditat i facilitat són bàsicament tres. El selló on el conductor de la bicicleta s’asseu i que busca adoptar una forma i posició de la màxima ergonomia i els neumàtics que rodegen les rodes i que, en estar plens d’aire, aprofiten la seva elasticitat per esmorteir els impactes contra les irregularitats del terreny per on circula la bicicleta, aporten comoditat. El tercer, el conegut com canvi de plats o de marxes, aporta facilitat a la conducció, fent-la menys cansada. Es tracta de variar la relació entre el plat dels pedals i el de la roda posterior a base de convertir-los en dos plats formats cadascun per diverses rodes engranades solidàries i que les combinen segons les necessitats i buscant un esforç suportable i sostenible per part del ciclista.

Diversitat creixent

Sense entrar en les subdivisions que cadascun del apartats podria oferir, la bicicleta ha experimentat en els darrers decennis una diversificació que busca atendre de forma més ajustada les necessitats de l’usuari. Per això podem fer una primera classificació en bicicletes convencionals que segueixen mantenint els objectius originals de desplaçament i estructura, i bicicletes especialitzades que els han, en certa mesura, modificat.

En el primer grup, la subdivisió ve de la mà de l’ambient en que la bicicleta ha de treballar i de les finalitats que persegueix. Amb quatre tipus principals.

Bicicleta urbana- Destinada a fer sobretot trajectes curts per viles i ciutats en permetre multiplicar per quatre la velocitat del vianant habitual. Amb selló i manillar còmodes, barra horitzontal desplaçada a la part més baixa i sistemes de transmissió i rodes protegides per estructures que eviten que l’usuari s’embruti els dies de pluja, poden incorporar cistella davantera i bosses a la part del darrera per facilitar el transport de petits objectes o paquets.

Bicicleta de muntanya- Coneguda generalment com BTT, presenta un quadre reforçat, fet amb materials més resistents i menys pesants, i més petit que el de la bicicleta urbana. Amb selló més alt i manillar generalment recte que obliga a adoptar una posició més inclinada i aerodinàmica. Destaca també per la major fortalesa i gravat dels seus pneumàtics i una major diversitat de plats i pinyons pensada per poder afrontar trajectes costeruts. Generalment amb amortidors que redueixen l’impacte de les irregularitats del terreny sobre el ciclista.

Bicicleta de carreres- També coneguda com bicicleta de carretera, presenta també el selló més alt i el manillar més baix i de formes més sofisticades que permeten adoptar postures més aerodinàmiques, sobretot a les baixades dels ports de muntanya. Amb una colla d’innovacions de material i disseny destinades a fer-la més lleugera i unes rodes grans però estretes que permeten incrementar el rendiment de la màquina.

Bicicleta de turisme- Pensada per recórrer distàncies llargues però a velocitats moderades mentre es gaudeix del territori i el viatge, prima sobretot la comoditat i l’estabilitat, augmentant la distància entre eixos ajudant així al repartiment del pes i permetent incorporar unes bones alforges destinades a dur-hi l’equipatge. La forma del manillar i la posició del selló en relació amb els pedals busca també permetre al ciclista adoptar una postura còmoda.

El segon grup és força més heterodox, però permet destacar tres tipus de bicicleta:

Bicicleta plegable- Especialment pensada com a vehicle complementari d’altres formes de transport, públiques o privades, les podem trobar a les ciutats o associades a caravanes i similars per, un cop instal·lades aquestes, ajudar en els petits desplaçaments. Actualment immerses en una lluita de dissenys i prestacions notable donada la bona acollida que té, sobretot a les ciutats, està lluny del model inicial en què la bicicleta, simplement, es plegava per la meitat.

Bicicleta estàtica- Associada amb la finalitat gimnàstica i esportiva de la bicicleta, permet simular un trajecte d’aquest vehicle sense desplaçar-se del lloc. Amb diversos mecanismes que permeten emular les condicions d’aquells desplaçaments i, a més, controlar les condicions corporals del practicant.

Bicicleta electrògena- La darrera novetat en matèria de bicicletes. És una bicicleta que, amb tipologia urbana o de turisme, incorpora un mecanisme de conversió de part de l’esforç de pedalejar en energia elèctrica que s’acumula en unes bateries que permeten, en els trams durs del trajecte, utilitzar la bicicleta com si es tractés d’una motocicleta, és a dir, sense pedalejar i impulsats per l’electricitat. Molt pensada per la pràctica del turisme a nivell local i sobretot en el medi rural, també està començant a ser aplicada als serveis de bicing de les ciutats importants on poder garantir tots els desplaçaments de forma còmoda.