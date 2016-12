La llosa de cobertura de la via ha estat l’escenari de l’última roda de premsa de campanya electoral de CiU a Vilafranca. L’alcalde i candidat Pere Regull afirma que, després que ja s’hagi començar a urbanitzar sobre la via, en poques setmanes l’aparença de l’espai “haurà canviat radicalment”. Actualment ja s’han començat les voreres i vials del passeig Rafael Soler i s’estan acabant els carrers Germanor i Tossa de Mar per enllaçar dos barris de la Girada i el Poble Nou. La urbanització i enjardinament des de Tossa de Mar fins a Cal Bolet no s’acabarà fins a final d’any”. Regull ha recordat que serà un gran espai amb aparcaments gratuïts, zones de passeig i per fer activitats i s’hi podran construir nous espais culturals i esportius.

El seu programa electoral també porta desencallar després de les eleccions municipals el cobriment del tram fins al pont de Moja, a més de pantalles acústiques més enllà del pont de Moja i la zona dels antics Pinsos Cia, la reposició del carrer Santa Fe i que els TGV passin per Vilafranca més a poc a poc per tal de minorar sorolls i vibracions.

Finalment, Regull ha anunciat que “estan molt avançades les negociacions perquè Vilafranca pugui tenir parada de trens regionals ràpids a Barcelona i Tarragona”. Compta, afirma, amb els suports de l’alcalde de Tarragona i del rector de la Universitat Rovira i Virgili.