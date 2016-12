L’Ajuntament de Vilanova i la comissió cívica de la Festa, formada per integrants de diverses entitats de la ciutat, han signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Sant Antoni Abat per ubicar a l’església dels Josepets, actualment en desús i tancada al públic, el futur Centre de Cultura Popular i Tradicional.

Aquest conveni suposa un pas endavant per a l’impuls d’aquest nou equipament amb el qual es vol potenciar el ric patrimoni festiu de la ciutat. A part d’exposar els elements festius, tant els actuals com els antics, l’espai ha de servir de plataforma per a la conservació i difusió del cicle festiu. Així s’hi contempla crear espais de trobada per entitats vinculades a la cultura popular i tradicional i per col·lectius com la FAC i els Pabordes; espais de consulta, debat i col·loqui; espais d’exposició d’artistes gràfics al voltant de la cultura popular i tradicional; circuits de difusió, investigació i dinamització del cicle festiu i un arxiu de la cultura popular i tradicional.

El conveni, signat el 13 de maig, té per objectiu reflectir la voluntat de les parts signatàries de constituir un grup de treball que determinarà les condicions d’ús de l’equipament i en definirà el model de gestió. Els representants de la comissió cívica, encapçalats per David Grau, es comprometen a liderar la constitució d’una associació cultural amb l’objectiu principal de representar les entitats i persones que donin suport al projecte i de treballar conjuntament amb l’Ajuntament i la Fundació Sant Antoni Abat per aconseguir la seva implementació a l’església dels Josepets.