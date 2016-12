L’Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf (ADEPG) ha encarregat un estudi que posa de manifest que les empreses del territori tenen encara molts aspectes a millorar pel que fa a la direcció de recursos humans, un actiu que es considera clau per assolir l’èxit empresarial.

Segons les conclusions extretes, només algunes companyies integren l’àrea de personal com un element prioritari en l’estratègia empresarial. Un exemple n’és el fet que bona part de les organitzacions no disposen d’un responsable de recursos humans. La majoria, a més, encara considera l’àrea de persones com un centre de cost més que de benefici, motiu pel qual tampoc disposa d’un Pla de Recursos Humans.

Un altre punt feble és la formació. Si bé, en general, es dóna molta importància a accions formatives puntuals, es detecta una falta de previsió i planificació per oferir un aprenentatge continu que doni resposta a les necessitats de l’empresa.

També s’observa una manca d’eines per calcular la influència de l’àrea de persones en els resultats de negoci. Per exemple es percep un gran interès per l’obtenció de feedback per part dels treballadors, però aquest s’obté de manera verbal i, en no quedar plasmat per escrit, es fa difícil fer un seguiment per planificar accions futures.

Per últim, es fa palesa la inexistència de polítiques internes que regulin la utilització dels mitjans socials de la corporació, un fet que dificulta que el personal en faci ús impedint així que es converteixi en ambaixador de la marca.

L’estudi, que pretén ser una radiografia de la situació actual amb l’objectiu d’extreure’n directrius de futur, s’ha encarregat a la consultora TuAlly, qui ha analitzat la direcció de personal d’onze empreses instal·lades al Penedès i Garraf. La mostra escollida ha estat força representativa, ja que contempla sectors diversos (industrial, logístic, turisme, serveis, vi i cava) i organitzacions de diferent dimensió, des de petites i mitjanes empreses (30-50 treballadors) fins a grans centres de cotització (250 empleats)