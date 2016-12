Curiosa reflexió la que ens toca fer des d’aquest Cau d’avui. Heu recollit La Fura i el pa encara amb el vostre vot per emetre a les eleccions municipals i, a poc que hagueu viscut el cap de setmana, llegireu aquest Cau desprès d’haver votat i, segurament, amb els resultats ja a la mà o als diaris que, en aquestes ocasions, guanyen la partida als setmanaris, amb permís d’Internet i les xarxes socials. Per tant, conscients de com han quedat les coses al vostre municipi i al nostre país. I amb una sensació que podrà anar, segons l’opció que hagueu triat per votar, des de l’eufòria d’haver encertat el guanyador a la recança d’haver-la espifiat de dalt a baix. Greu error, ja que el que us demanava el sistema era la vostra opinió sobre una colla de candidats i programes resultats en funció de la mecànica electoral i convertir-los en veredicte al vostre ajuntament i en noves xifres per sumar i restar a l’hora de configurar els organismes (Consell Comarcal, Diputació i ens derivats) i repartir-ne les prebendes i obligacions. Aquest cop sense la obligació de respectar el vot directe dels ciutadans.



Això vol dir que, en el cas més habitual de no ser candidat o militant, no hauríem d’acceptar ni el cofoisme de sentir que han guanyat els nostres ni el pessimisme de pensar que han guanyat els altres. I molt menys les crítiques que ens adreçaran els perdedors i els elogis amb que ens afalagaran els guanyadors. Nosaltres ni erem tant volubles com pregonaran els perdedors ni som tan clarividents com diran els guanyadors. Nosaltres no som de ningú. Ens hem limitat a triar, d’entre les seves propostes o programes, aquella que més ens feia el pes. Si ens hem decantat per una o altra opció, ha estat perquè no n’hem trobat cap de millor. Per tant, cap culpabilitat en la nostra decisió i, en el millor dels casos, una mica de responsabilitat per haver-los donat, amb el nostre vot, la desitjada credibilitat.



Una credibilitat que no hauríem d’interpretar en cap cas com una adhesió incondicional a les seves propostes. Com un xec en blanc. Des d’aquest dilluns, tot està per fer. Totes les promeses estan en disposició de ser realitat. I totes poden acabar resultant un fiasco. A partir d’aquest dilluns és el moment de recordar aquella queixa que fèiem en començar la campanya electoral de no ser escoltats més que cada quatre anys. I de posar en pràctica aquella pressió en tot el camp que va donar les Eurocopes al Barça. D’estar amatents al que facin els nostres alcaldes i regidors de govern, però també al que facin o deixin de fer els de l’oposició. Que ells també tenen poder, encara que no sigui el de governar. I en aquesta vetlla atenta dels nostres interessos sí que tenim tota la responsabilitat de fer-los sentir culpables quan es demostri que ens van enganyar amb falses promeses. Per tant, bo serà que sàpiguen que estem disposats a alçar la veu quan no ens escoltin. De la mateixa manera que estem disposats a recolzar-los quan necessitin el nostre suport. Responsablement. I que recordin que aquest cop, per sort per la democràcia, dintre d’uns mesos tindrem una segona cita electoral en la qual, si no han començat a fer els deures, els podem castigar amb el nostre vot. Però que si han posat fil a l’agulla de forma eficient, podran seguir comptant amb el nostre vot. Perquè, els agradi o no, de la mateixa manera que Catalunya té el dret a convocar les seves eleccions quan li abelleixi, els ciutadans tenim el dret a donar el nostre vot lliurement a qui ens convenci més i millor. I, sobretot, a qui demostri amb les seves accions que el que diu és el que pensa i el que fa. Que, en darrer terme, sempre ens queda l’abstenció per vergonya seva. Vergonya i culpa de no haver sabut engrescar als ciutadans a acostar-se a les urnes.